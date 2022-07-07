Минпромторг назвал Wildberries каналом сбыта контрафакта

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Онлайн-магазин Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. Об этом в четверг, 7 июля, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.

— Сегодня эта компания (Wildberries — прим. «ВМ») действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, Союза кожевников, — уточнил он.

По словам Заславского, на маркетплейсе даже были выявлены случаи продажи рецептурных лекарств и БАД. Тем не менее Wildberries готов приложить усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, передает слова Заславского РИА Новости.

Недавно стало известно, что Wildberries уже начал реализацию товаров бренда Zara. Ранее на онлайн-площадке стали доступны вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear.

При этом в пресс-службе компаний Inditex сообщили, что магазины компании в России по-прежнему временно закрыты. Речь идет о таких брендах, как Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и других.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Отмечается, что в связи с внешними санкциями этот механизм используют для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.