Собянин рассказал о поддержке креативных профессий в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство Москвы поддержит дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Также помощь будет оказана деятелям кинематографа. Об этом в четверг, 7 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы будем поддерживать тех, кто работает на стыке творчества, науки и технологий. Уже сейчас московские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров могут на льготных условиях продавать свои товары, — рассказал мэр.

Он подчеркнул, что санкции изменили привычные бизнес-процессы, логистику. На этом фоне ушли с рынка многие зарубежные партнеры.

Собянин сказал, что несмотря на вызовы, экономика города сможет справиться и помочь нуждающимся деятелям творческих профессий.

Столица компенсирует затраты кинотеатров на показ и продвижение российских фильмов. Кинокомпаниям выделят гранты для съемок на московских площадок, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно стало известно, что в рамках Московской недели моды на территории ВДНХ прошла интерактивная выставка самых современных технологий из мира моды Tech in fashion, которую посетили более пяти тысяч человек.