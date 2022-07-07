Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин рассказал о поддержке креативных профессий в Москве

Антон Махов
Город
Собянин рассказал о поддержке креативных профессий в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Правительство Москвы поддержит дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров. Также помощь будет оказана деятелям кинематографа. Об этом в четверг, 7 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы будем поддерживать тех, кто работает на стыке творчества, науки и технологий. Уже сейчас московские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров могут на льготных условиях продавать свои товары, — рассказал мэр.

Он подчеркнул, что санкции изменили привычные бизнес-процессы, логистику. На этом фоне ушли с рынка многие зарубежные партнеры.

Собянин сказал, что несмотря на вызовы, экономика города сможет справиться и помочь нуждающимся деятелям творческих профессий.

Столица компенсирует затраты кинотеатров на показ и продвижение российских фильмов. Кинокомпаниям выделят гранты для съемок на московских площадок, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно стало известно, что в рамках Московской недели моды на территории ВДНХ прошла интерактивная выставка самых современных технологий из мира моды Tech in fashion, которую посетили более пяти тысяч человек.

Мода Кино Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Поближе к правде, господа!

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дурни с полосатыми столбами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Все мнения
О проекте