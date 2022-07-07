Альтернатива сиесте: Милонов предложил ввести сокращенный рабочий день в жару

Фото: Пресс-служба Госдумы

Есть мнение В России необходимо уменьшить трудовую нагрузку на граждан, сократив рабочий день до семи часов в период высоких температур. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Как он заявил в разговоре с «Вечерней Москвой», соответствующая инициатива в ближайшее время будет направлена в Минтруд и Минздрав.

По словам парламентария, интенсивность работы у граждан сегодня возросла в разы по сравнению с предыдущими годами, и, чтобы ее несколько ослабить, следует уменьшить нагрузку по времени:

— На период высокий температурных показателей в России можно ввести сиесту, что вполне реально. Но все усложняется тем, что такая идея может сработать не везде. Например, в Москве, где людям приходится преодолевать большие расстояния от дома до рабочего места, будет довольно тяжело воплотить такую идею. В остальных регионах, где люди работают недалеко от дома, сиеста вполне приемлема.

Альтернативой сиесте, по словам Милонова, может стать сокращение трудового дня до семи часов:

— Такой график облегчит людям работу и повысит производительность труда. Можно и такую схему предложить: сохранить восьмичасовой рабочий день, но при этом ввести дополнительный выходной или полувыходной. Скажем, по средам отпускать людей домой после обеда.

Депутат уточнил, что вопрос с введением сиесты или сокращенным рабочим днем должен решаться каждым субъектом Федерации самостоятельно:

— Например, в Краснодарском крае сиеста необходима, а вот в Мурманской области или Петербурге целесообразнее укоротить рабочий день в период жары и не применять сиесту.

Парламентарий также напомнил, что ранее с идеей уменьшить трудовую нагрузку для россиян выступал Дмитрий Медведев, который предложил четырехдневную рабочую неделю.