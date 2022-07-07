Музей Победы запустил акцию к выходу новой 100-рублевой купюры

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы запустил тематическую акцию в честь выхода обновленной 100-рублевой купюры. Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг, 7 июля.

— Появление Ржевского мемориала на новой банкноте, выпущенной Центральным банком России, свидетельствует о том, что за два года этот комплекс стал знаковым местом для нашей страны, символом памяти о подвигах героев Великой Отечественной. Ежедневно его посещают тысячи людей, здесь проходят торжественные мероприятия, тематические акции, присяги. Всего же за время с момента открытия здесь побывали около 3,5 миллиона человек, — отмечают в пресс-службе Музея Победы.

В рамках акции, каждый посетитель, который оплатит входной билет купюрой с изображением филиала Музея Победы — Ржевского мемориала Советскому солдату, сможет получить бесплатную фотосессию в костюмах.

Профессиональная фотосъемка для участников акции пройдет в тематической зоне «Военный фотоальбом». Для них будут предоставлены исторические образы с костюмами бойцов Красной Армии. Гости музея смогут сделать антуражные съемки с макетами оружия Великой Отечественной или на мотоцикле М-72.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт в 2020 году. Он возведен на месте жестоких боев в районе Ржевско-Вяземского выступа в 1942–1943 годах.

В музее также открылась выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу». Экспозиция рассказывает историю московского учительства от Российской империи до современной РФ. Экспозицию посвятили 150-летию Московского педагогического государственного университета.