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Мебельная фабрика опровергла сообщения о заложниках

Елена Самойлова
Происшествия
Мебельная фабрика опровергла сообщения о заложниках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Воткинск Карта всех событий

Представители мебельной фабрики из Воткинска прокомментировали информацию о «заложнике Иване». Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

— Мы первый раз слышим такое. Это бред точно какой-то, но не могу пока ничего сказать по этому поводу. Пока еще не слышали. Из полиции не приходили. Без понятия, мог ли кто-то из сотрудников это сделать, даже не знаю, — цитирует слова замдиректора организации Елены Шамшуриной «Газета.ру».

Речь идет о странной записке с просьбой о помощи от некоего Ивана, которую москвич нашел в коробке с купленной мебелью.

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