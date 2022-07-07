Мебельная фабрика опровергла сообщения о заложниках

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воткинск Карта всех событий

Представители мебельной фабрики из Воткинска прокомментировали информацию о «заложнике Иване». Об этом стало известно в четверг, 7 июля.



— Мы первый раз слышим такое. Это бред точно какой-то, но не могу пока ничего сказать по этому поводу. Пока еще не слышали. Из полиции не приходили. Без понятия, мог ли кто-то из сотрудников это сделать, даже не знаю, — цитирует слова замдиректора организации Елены Шамшуриной «Газета.ру».



Речь идет о странной записке с просьбой о помощи от некоего Ивана, которую москвич нашел в коробке с купленной мебелью.