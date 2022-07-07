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Двенадцать новостроек ввели в столице по программе реновации в июне

Антон Махов
Город
Двенадцать новостроек ввели в столице по программе реновации в июне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За июнь 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 12 новостроек в рамках программы реновации. Около четырех тысяч человек переедут в новое жилье в шести административных округах столицы. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В лидерах по вводу в эксплуатацию новостроек по программе реновации в июне — Юго-Западный административный округ, там ввели сразу пять новых домов. На втором месте — Восточный административный округ, где возвели три новостройки, — пояснил Левкин.

Также он отметил, что по одному дому построили в Центральном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах города.

Каждый дом построен по индивидуальному проекту. Территорию возле зданий благоустроили и озеленили, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Более шестидесяти новых домов в Юго-Восточном административном округе столицы уже строят и проектируют по программе реновации. Сюда смогут заселиться около 40 тысяч человек.

Жилье дома Реновация
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