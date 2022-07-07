Более шестидесяти домов построят на юго-востоке Москвы по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более шестидесяти новых домов в Юго-Восточном административном округе Москвы уже строят и проектируют по программе реновации. Сюда смогут заселиться около 40 тысяч человек. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Сейчас на стадии строительно-монтажных работ находится 24 дома. Еще по 42 объектам ведется подготовка проектной документации. Общий объем строящегося и проектируемого жилья на юго-востоке столицы составляет более 1,1 миллиона квадратных метров, — пояснил он.

Также Левкин рассказал, что новые дома строят по индивидуальным проектам. На первых этажах разместят магазины и точки оказания услуг для населения.

В ЮВАО уже передали под заселение 28 новостроек в Кузьминках, Текстильщиках, Люблине, Лефортове, Южнопортовом, Рязанском и Нижегородском районах. Сейчас ведется или завершено расселение 74 старых домов. Новое жилье получили более 8,7 тысячи их жителей, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также по программе реновации в столичном районе Гольяново появится детский сад.