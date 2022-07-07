Загрутдинов: Детский сад с бассейном построят по программе реновации в районе Гольяново

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Россия, Москва, Амурская улица, вл1 Карта всех событий

В столичном районе Гольяново появится детский сад с бассейном по программе реновации. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Гольяново по адресу Амурская улица, владение 1, по программе реновации построят детский сад с бассейном на 250 мест. Строительство предусмотрено до 2026 года, в ближайшее время мы планируем приступить к проектированию объекта, — сказал он.

Загрутдинов отметил, что в процессе создания московских кварталов реновации появляется качественная городская среда. Их инфраструктура направлена на обеспечение жителей всем необходимым для комфортной жизни.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты завершают работы по возведению монолитных конструкций детского сада в столичном районе Аэропорт. Фасады здания украсят изображениями животных, а вход в здание спроектирован на уровне земли. Это обеспечит удобство входа и выхода посетителей и маломобильных групп горожан. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году.