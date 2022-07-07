Загрутдинов: Детский сад с жирафом и динозавром на фасадах появится в 2023 году в районе Аэропорт
Специалисты завершают работы по возведению монолитных конструкций детского сада в столичном районе Аэропорт. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
— Завершается возведение монолитных конструкций третьего этажа здания детского сада в районе Аэропорт по адресу улица Верхняя Масловка, дом 29а. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сказал он.
При облицовке здания будет использоваться керамогранитная плитка песочных оттенков. Фасады здания украсят изображениями животных. Кроме того, вход в здании спроектирован на уровне земли. Это обеспечит удобство входа и выхода посетителей и маломобильных групп горожан.
Детский сад будет иметь три этажа и рассчитан на 150 детей. На этажах здания разместятся по две групповые ячейки, которые оборудуют раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и так далее.
До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Южное Чертаново возведут детский сад на 125 мест. Там будет организовано обучение детей в пяти группах.