Загрутдинов: Детский сад с жирафом и динозавром на фасадах появится в 2023 году в районе Аэропорт

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Верхняя Масловка, 29А Карта всех событий

Специалисты завершают работы по возведению монолитных конструкций детского сада в столичном районе Аэропорт. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершается возведение монолитных конструкций третьего этажа здания детского сада в районе Аэропорт по адресу улица Верхняя Масловка, дом 29а. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сказал он.

При облицовке здания будет использоваться керамогранитная плитка песочных оттенков. Фасады здания украсят изображениями животных. Кроме того, вход в здании спроектирован на уровне земли. Это обеспечит удобство входа и выхода посетителей и маломобильных групп горожан.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Детский сад будет иметь три этажа и рассчитан на 150 детей. На этажах здания разместятся по две групповые ячейки, которые оборудуют раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и так далее.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Южное Чертаново возведут детский сад на 125 мест. Там будет организовано обучение детей в пяти группах.