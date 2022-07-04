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Загрутдинов: Детский сад на 125 мест будет построен в Южном Чертанове

Александр Афонин
Город
Загрутдинов: Детский сад на 125 мест будет построен в Южном Чертанове
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кировоградская улица Карта всех событий

В столичном районе Южное Чертаново возведут детский сад на 125 мест. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Южное Чертаново на улице Кировоградской будет построен детский сад на 125 мест. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году. В настоящее время ведутся работы по строительству каркаса здания, — сказал он.

Детский сад представит собой двухэтажное здание. Там будет организовано обучение детей в пяти группах. Ячейки для групп выполнят отдельными блоками. Каждый из них оборудуют раздевалкой, игровой комнатой, буфетом и спальней. Кроме того, в детском саду появятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога.

Специалисты благоустроят прилегающую территорию. На ней планируется оборудование игровых и спортивных площадок.

30 июня Рафик Загрутдинов сообщил, что на территории Московского государственного технического университета имени Баумана построят уникальный образовательный кластер. Его площадь составит 169 тысяч квадратных метров.

Строительство Детские сады Рафик Загрутдинов
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