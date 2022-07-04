Загрутдинов: Детский сад на 125 мест будет построен в Южном Чертанове

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кировоградская улица Карта всех событий

В столичном районе Южное Чертаново возведут детский сад на 125 мест. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Южное Чертаново на улице Кировоградской будет построен детский сад на 125 мест. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году. В настоящее время ведутся работы по строительству каркаса здания, — сказал он.

Детский сад представит собой двухэтажное здание. Там будет организовано обучение детей в пяти группах. Ячейки для групп выполнят отдельными блоками. Каждый из них оборудуют раздевалкой, игровой комнатой, буфетом и спальней. Кроме того, в детском саду появятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога.

Специалисты благоустроят прилегающую территорию. На ней планируется оборудование игровых и спортивных площадок.

30 июня Рафик Загрутдинов сообщил, что на территории Московского государственного технического университета имени Баумана построят уникальный образовательный кластер. Его площадь составит 169 тысяч квадратных метров.