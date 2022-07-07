Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Столичные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за дождя и порывистого ветра в городе. Прогноз продлится до конца суток. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 7 июля.
— Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, — говорится в сообщении.
Бригады коммунальных и инженерных предприятий с водооткачивающей техникой работают в местах возможного скопления воды. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад столичных префектур и инженерных компаний.
Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний.
Специалисты электросетевых предприятий подготовят источники аварийного питания. Кроме этого, приняты необходимые меры по защите топливно-энергетического хозяйства, а также защищены объекты транспорта, торговли, жилых и строящихся помещений.
Москвичам рекомендуют быть более бдительными, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили, передает Telegram-канал городского хозяйства Москвы. О случаях падения деревьев и повреждения конструкций москвичей просят обращаться в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в предстоящие выходные, 9–10 июля. Так, температура воздуха может вновь повыситься до плюс 30 градусов.