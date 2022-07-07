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Вильфанд пообещал москвичам 30-градусную жару в выходные

Лейла Алиева

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Вильфанд пообещал москвичам 30-градусную жару в выходные
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В эти выходные в столице ожидается жаркая погода, температура воздуха может вновь повыситься до плюс 30 градусов. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Завтра уже будет вполне комфортная погода — 24-26 градусов тепла. Но понижение температуры придет в Москву ненадолго. В воскресенье температура повысится до плюс 27-29 градусов, и даже до 30 градусов. И в понедельник тоже — до плюс 26-31 градуса, — отметил он.

При этом метеоролог добавил, что после этого температура вновь снизится. Так, во вторник ожидается 25 градусов тепла, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические нормы, понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Аномалией температуры является несоответствие показателей средним многолетним значениям. Отмечается, что в Москве норма для июля повысилась на 1,5 градуса.

Он также рассказал о температуре воды в реках Москвы. Он сообщил, что в столице вода прогрелась до плюс 23–25 градусов, в Черном море вода прохладнее.

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