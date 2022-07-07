Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические нормы

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Новые климатические нормы ввели в РФ, понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Об этом сообщил в четверг, 7 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Аномалией температуры является несоответствие показателей средним многолетним значениям. Температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца. Нормальной погодой считается аналогичная предшествующим периодам.

— Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много, — сообщил он.

Вильфанд отметил, что благодаря переходу на новые климатические нормы, подсчитанные на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, понятие «аномально теплая погода» будет звучать намного реже в прогнозах, передает ТАСС.

Вильфанд рассказал о температуре воды в реках Москвы. Он сообщил, что в столице вода прогрелась до плюс 23–25 градусов, в Черном море вода прохладнее.