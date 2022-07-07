Диетолог Соломатина предупредила об опасности сладких и солененых напитков в жару

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В жару лучше отказаться от сладких или соленых напитков. Об этом в четверг, 7 июля, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ».

— С одной стороны, сладкие напитки задерживают жидкость в организме, но они также усиливают жажду, человеку снова хочется пить. То же самое у соленых напитков. В жару слегка подсоленную воду можно пить здоровому человеку, но, если человек страдает повышенным давлением, то у него может сгущаться кровь, — рассказала эксперт.

Также она подчеркнула, что слишком соленые или сладкие напитки могут вызвать еще более ощутимое повышение давления. При наличии спазмов может быть спровоцирован сердечный приступ, отметила эксперт. Что касается сладких напитков, то они представляют повышенную опасность для диабетиков. Они могут повысить уровень сахара со всеми неприятными последствиями.

Также это может вызвать тромбообразование. Если у человека есть предрасположенность, особенно инсулинорезистентность, при резком скачке уровня глюкозы в крови человек почувствует себя уставшим, неработоспособным и разбитым, пояснила эксперт.

Касательно других напитков: ученые назвали один из самых полезных жидких продуктов для мозга.