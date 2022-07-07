Конкурс на лучший проект арт-объекта для научного центра МГУ объявили в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Россия, Москва, улица Колмогорова Карта всех событий

В столице объявлен конкурс на лучший проект арт-объекта для будущего инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) «Воробьевы горы». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 7 июля.

— Он будет установлен перед флагманским корпусом «Ломоносов», строительство которого планируем завершить в этом году. Ждем интересные предложения от скульпторов, архитекторов, художников, дизайнеров и проектировщиков городской среды, — отметил он.

Главным условием конкурса является отражение основной идеи кластера как места, в котором будут развиваться новые технологические компании и создаваться наукоемкие продукты. Победителя выберут сами москвичи, а объявят его в ноябре, уточнил мэр в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что строительство специального кластера «Ломоносов» научной долины МГУ завершено более чем на 70 процентов. Отмечается, что на территории 10-этажного здания общей площадью 65 тысяч квадратных метров специалисты обустроят офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний.