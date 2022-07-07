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Дом с подземной парковкой возведут по реновации в Тимирязевском районе

Лала Манушакян

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом с подземной парковкой возведут по реновации в Тимирязевском районе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
улице Всеволода Вишневского Карта всех событий

В Тимирязевском районе на севере Москвы начали возводить дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 7 июля.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, выполняется вынос инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — рассказал он.

Согласно проекту, здание будет состоять из двух секций и включать в себя подземную стоянку. В отделке дома применят систему вентилируемого фасада с фиброцементной плиткой и металлическими кассетами.

В доме расположатся 176 квартир, четыре из которых будут рассчитаны для маломобильных жильцов. В таких помещениях увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

В вестибюле разместят зону для колясок, места для почтовых ящиков и кладовую. При этом вестибюль будет расположен на одном уровне с поверхностью земли, чтобы маломобильным жильцам, а также молодым семьям с колясками было комфортнее заходить в подъезд. У входа будет установлена плитка с шероховатой поверхностью, которая предотвратит скольжение.

Также вокруг дома благоустроят территорию и высадят кустарники, цветники и деревья. Кроме этого, будут предусмотрены детская, спортивная площадки, а также зона отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном районе Южное Бутово ввели в эксплуатацию два жилых корпуса на 176 квартир для переселения участников программы реновации.

Строительство Жилье Рафик Загрутдинов
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