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Городские службы устраняют последствия непогоды в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Городские службы устраняют последствия непогоды в Москве
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Все городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в столице. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, — говорится в сообщении.

Около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» техники и 300 бригад работают над пропуском осадков в водосточную сеть на улицах города. Кроме того, в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется жара. По его словам, в ближайшие выходные в городе ожидается жаркая погода, температура воздуха может вновь повыситься до плюс 30 градусов, а после этого вновь немного похолодает.

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