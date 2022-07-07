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Столичные службы ликвидировали скопления воды на улицах города

Лейла Алиева

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Столичные службы ликвидировали скопления воды на улицах города
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

Столичные службы полностью ликвидировали временные скопления воды в городе. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что объем осадков полностью приняла водосточная сеть, а при необходимости — бригады городских служб.

— После получения информации о скоплении воды на Таганской улице специалисты ГУП «Мосводосток» оперативно прибыли на место и в течение 30 минут устранили временное скопление воды, очистив водоприемный колодец от веток и листвы, — говорится в сообщении.

Кроме того, в 17:49 было зафиксировано сообщение о скоплении воды в Хохловском переулке в районе метро «Китай-город», в месте понижения рельефа местности. Специалисты оперативно выехали на место и за 40 минут откачали воду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» и 300 бригад работают над пропуском осадков в водосточную сеть на улицах города. Кроме того, в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

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