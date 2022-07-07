Мужчина умер от сердечного приступа в московском метро

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Россия, Москва, метро Чкаловская Карта всех событий

На станции «Чкаловская» столичного метро скончался мужчина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 7 июля.

По его словам, инцидент произошел около 18:00 на станции метро «Чкаловская». У пассажира случился сердечный приступ. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

До этого сообщалось, что мужчина впал в кому во время медитации под водой в бассейне. Отмечается, что 36-летний житель столицы пытался медитировать под водой, на что сотрудники фитнес-клуба неоднократно делали ему замечания. Они напоминали ему, что подобные эксперименты могут быть опасны для здоровья.