Путин назвал благом для экономики уход из России иностранных компаний

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Уход с российского рынка ряда иностранных компаний оказался настоящим благом для экономики РФ. Об этом в четверг, 7 июля, заявил президент России Владимир Путин.

— На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции, — заметил глава государства.

По словам Путина, Россия теперь будет поддерживать здоровую внутреннюю конкуренцию, которая обеспечит цены и качество товаров должного уровня. Кроме того, последние события лишь доказали, что фундаментальные, базовые основы российской экономики оказались гораздо более устойчивым, передает слова президента РИА Новости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение санкций в отношении России не привело к падению экономики страны и напряжению в социально-экономической сфере. Мэр добавил, что, согласно микроэкономическим показателям, регионы смогли выстоять. При этом он выразил уверенность, что ситуация останется стабильной.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

Владелец сети Александр Говор заявил, что «Вкусно — и точка» планирует расширить число ресторанов с 850 до 1000 в течение шести лет. Он выразил уверенность, что новая сеть останется лидером в сегменте быстрого питания в России.