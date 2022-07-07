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Тела двух рабочих обнаружили в коллекторе на стройке на Варшавском шоссе

Лейла Алиева
Происшествия
Тела двух рабочих обнаружили в коллекторе на стройке на Варшавском шоссе
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На строительном объекте на Варшавском шоссе обнаружили тела двух мужчин, которые вели работы по монтажу канализации. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по данному факту, — отметила представитель ведомства.

До этого стало известно, что на станции «Чкаловская» столичного метро скончался мужчина. У пассажира случился сердечный приступ. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать его, но безуспешно.

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