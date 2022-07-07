Bloomberg сообщил о блокировке Еврокомиссией кредита Киеву на 1,5 миллиарда евро

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Европейская комиссия решила заблокировать процесс предоставления кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву из-за опасений по поводу его финансовой надежности. Об этом в четверг, 7 июля, пишет Bloomberg.

По сообщению СМИ, Еврокомиссия желает, чтобы обеспечение кредита, который будет предоставлен Украине, составляло 70 процентов от общего объема финансирования. В Евросоюзе опасаются того, что Киев не сможет полностью вернуть долг.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС нужно убедиться в способности покрыть убытки в случае дефолта на Украине. По его словам, на данном этапе Комиссия занимается поиском альтернатив, которые позволят разделить часть рисков, связанных с выделением кредита Киеву, сообщает РИА Новости.

Также общественный деятель и политолог Сергей Марков в материале «Вечерней Москвы» оценил намерение Еврокомиссии передать активы РФ Украине. По его словам, у Еврокомиссии нет никаких законных оснований передавать замороженные российские активы Киеву. Соответствующее решение является грубым нарушением международного права.