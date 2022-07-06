«Крупнейшее ограбление в истории»: политолог Марков — о намерении Еврокомиссии передать активы РФ Украине

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У Еврокомиссии нет никаких законных оснований передавать замороженные российские активы Киеву. Соответствующее решение является грубым нарушением международного права. Об этом заявил общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя весть о намерении Европейской комиссии (ЕК) направить активы РФ на восстановление украинских городов.

По мнению эксперта, этот шаг не имеет ничего общего с международной дипломатией, но роднит представителей ЕК с организованной преступностью:

— Нет никаких оснований у Еврокомиссии передавать наши активы Украине. Это крупнейшее ограбление в истории, это настоящий бандитизм. Правда, принятие членами ЕК такого решения стало возможным и по вине руководителей наших финансово-экономических ветвей власти. Мы должны были максимально защитить любые вклады страны, которые находились в иностранном юридическом поле.

Эксперт отметил, что именно грубые ошибки при заключении международных договоров со стороны Минфина и Центробанка и политика двойных стандартов Европы, ЕК сегодня позволяет себе подобные вольности:

— Мы должны и, наверное, обязаны выступить с нотой протеста против решения Еврокомиссии. Но, честно говоря, мне кажется, что это никак не повлияет на наших оппонентов.

Как заявила накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, члены комиссии считают справедливой передачу активов РФ и российских олигархов на нужды восстановления Украины. Она подчеркнула, что Евросоюз не намерен дожидаться завершения конфликта на Украине и проведет экспертную конференцию по подготовке кампании по восстановлению регионов этой страны. И на эти цели, по ее словам, потребуются колоссальные усилии и затраты.