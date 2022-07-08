Sky News: министр обороны Британии Уоллес хочет выдвигаться в лидеры консерваторов

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность подачи заявки для выдвижения в лидеры консерваторов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

— У главы Минобороны трое детей. Он обсуждает возможность (выдвижения. — прим. «ВМ») с ними, а также консультируется с друзьями и коллегами, — говорится в материале.

Так, СМИ сообщает, что выборы нового лидера консерваторов должны состояться в октябре, однако этот процесс хотят ускорить. В частности, некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки, сообщает РИА Новости.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что вынудило Бориса Джонсона уйти в отставку. Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что Джонсон подал в отставку в связи с двумя обстоятельствами.

Во-первых, премьером были недовольны местные элиты. Им не нравились попытки Джонсона «завоевать» для Великобритании более сильную позицию на мировой арене. Во-вторых, политика Джонсона не устраивала и европейский истеблишмент.