«Месть элит»: что вынудило Бориса Джонсона уйти в отставку

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После отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона курс внешней политики страны не изменится. Однако подходы к достижению целей на мировой арене обновятся, во многом это будет зависеть от личности нового главы государства. Два основных претендента — глава Минобороны Бен Уоллес и глава МИД Лиз Трасс. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Дробницкий.

По данным британских СМИ, Борис Джонсон перестанет быть лидером Консервативной партии (тори), но сохранит пост премьер-министра Великобритании до осени. Предполагается, что в октябре пройдут выборы нового главы правящей партии, который и возглавит страну.

Как полагает собеседник «ВМ», подать в отставку Джонсона вынудило сочетание двух обстоятельств. Во-первых, премьером были недовольны местные элиты. Им не нравились попытки Джонсона «завоевать» для Великобритании более сильную позицию на мировой арене. Во-вторых, политика Джонсона не устраивала и европейский истеблишмент.

— Давление на Бориса Джонсона можно также рассматривать как месть континентальных элит за его пренебрежительное отношение к ЕС, — поясняет политолог. — Джонсон считает, что Британия может получить валютную зону после развала Евросоюза.

Премьер-министр выступает главным европейским ястребом, призывая проводить максимально жесткую политику в отношении России, отмечает политолог. Джонсон «вел арьергардный бой с Россией» и в то же время делал ставку на страны Восточной Европы, что не могло нравиться «Старой Европе» в лице Франции и Германии.

При этом не стоит ожидать, что с уходом Джонсона внешняя политика Великобритании изменится. С приходом нового премьера могут измениться лишь методы ее воплощения в жизнь.

— Новый премьер, кем бы он ни был, будет делать то же самое: основные инвестиции в Австралию, попытки экономического ослабления России и так далее. Но он будет готов к тому, чтобы в рамках нового миропорядка уже начинать договариваться, потому что уже есть понимание: слишком истощать Запад в борьбе с Россией неэффективно. А санкции, разумеется, никто отменять не будет, — объясняет Дробницкий.

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Кто же может заменить Джонсона? Как полагает политолог, основных претендентов на пост премьер-министра два — глава Минобороны Бен Уоллес и глава МИД Лиз Трасс. Среди потенциальных кандидатов также министр ЖКХ Майкл Гоув и министр по торговой политике Пенни Мордонт.

В то же время один из британских таблоидов написал, что после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании временно исполнять обязанности главы правительства могут поручить Терезе Мэй. Она была премьер-министром страны в 2016–2019 годах.

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.