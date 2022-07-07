СМИ: Преемника Джонсона определят до октября

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Преемник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который покинет свой пост в течение 7 июля, определят до партийного съезда тори, который состоится в конце сентября — начале октября 2022 года. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На Даунинг-стрит уже подтвердили, что Джонсон выступит с обращением к нации, в котором официально объявит о намерении покинуть пост, до конца дня. При этом он продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии.

7 июля британский телеканал ВВС сообщил, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон покинет свой пост в течение дня.

До этого стало известно, что не менее 50 чиновников вышли из состава правительства Британии. Это связано с тем, что Джонсон 6 июля отказался подавать в отставку, несмотря на призывы со стороны коллег. Тогда политик был «абсолютно непокорен» и «продолжал бороться».

Так, заявление об отставке подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Великобритании Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр промышленности Великобритании Ли Роули.