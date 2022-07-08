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Fox News: президенту США Байдену нужно объявить импичмент за продажу нефти Китаю

Араз Салехов
В мире
Fox News: президенту США Байдену нужно объявить импичмент за продажу нефти Китаю
Фото: whitehouse

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо объявить импичмент в связи с продажей ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю. Об этом заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.

— Разве это не уголовное преступление? По крайней мере точно заслуживающее импичмента, и они должны объявить его ему (Байдену. — прим. «ВМ»), — отметил он.

Обозреватель напомнил, что стратегический резерв, по обещанию администрации американского лидера, необходимо было направить на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и снижение цен в условиях дефицита. Однако стоимость природных ресурсов осталась такой же высокой.

Также журналист обвинил американского лидера в продаже нефти Италии и Нидерландам. Так, по данным Reuters, США отправили более пяти миллионов баррелей нефти в Европу и Азию в прошлом месяце, сообщает РИА Новости.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, кто займет место Байдена на посту президента США. Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что экс-лидер Белого дома Дональд Трамп может занять кресло президента, если Джо Байден не будет переизбран на второй срок.

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