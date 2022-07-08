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Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский получил еще один срок

Араз Салехов
В мире
Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский получил еще один срок
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, получил дополнительный приговор более чем 20 лет за нарушение гражданских прав жертвы. Об этом сообщает телеканал NBC.

На федеральном судебном процессе, как уточняется, по делу о нарушении гражданских прав Флойда сторона обвинения решила приговорить Шовина к 25 годам тюрьмы. Оба приговора будут исполняться одновременно, сообщает РИА Новости.

Так, в июне прошлого года суд в Миннеаполисе (США) приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Судья Питер Кэхилл заявил, что приговорил Шовина к сроку, на десять лет превышающему обычное для таких преступлений наказание, учитывая злоупотребление властью и доверием общества, а также особую жестокость по отношению к жертве.

15 апреля протесты прошли в городе Гранд Рапидс в американском штате Мичиган после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову. Инцидент случился еще 4 апреля, но получил широкую огласку только на этой неделе после обнародования видео с задержанием афроамериканца.

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