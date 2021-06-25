Экс-полицейский получил 22,5 года тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда

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Суд в Миннеаполисе (США) приговорил бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 года тюремного заключения по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Судья Питер Кэхилл заявил, что приговорил Шовина к сроку, на десять лет превышающему обычное для таких преступлений наказание, учитывая злоупотребление властью и доверием общества, а также особую жестокость по отношению к жертве.

По прошествии двух третей назначенного срока заключения Шовин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, сообщает Reuters.

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. На видеозаписи с места происшествия видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его сотрудников полиции прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

На фоне широкого распространения информации о смерти Флойда руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех своих сотрудников, которые принимали участие в задержании. Позже одного из экс-полицейских задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. 3 июня генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон переквалифицировал обвинение по делу Флойда на убийство второй степени. Кроме того, обвинения были предъявлены еще троим полицейским, находившимся рядом в момент, когда к Флойду применили удушающий прием при задержании. В апреле 2021 года присяжные в суде Миннеаполиса признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда.

В марте 2021 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, названный в честь Джорджа Флойда, запрещающий сотрудникам правоохранительных органов применять при задержании удушающие приемы. Документ также предусматривает создание базы данных неправомерных действий полицейских, ограничивает выдачу ордеров на проникновение в дома и квартиры, расширяет возможности подачи исков в отношении полицейских за злоупотребление полномочиями.