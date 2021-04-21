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Бывшего полицейского Шовина признали виновным в убийстве Флойда в США
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Бывшего полицейского Шовина признали виновным в убийстве Флойда в США

Юлия Курганова

Происшествия

Присяжные в суде Миннеаполиса признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом свидетельствует трансляция заседания суда.

Шовин признан виновным по всем трем пунктам убийства. Он воспринял приговор без видимых эмоций. Ему грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Приговор должны огласить через два месяца.

После вердикта присяжных на экс-полицейского надели наручники и вывели из зала суда. До приговора он находился на свободе под залогом. Теперь Шовин будет ждать приговора в тюрьме, передает РИА Новости.

Беспорядки в США: причины и последствия

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его сотрудников полиции прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

После широкого распространения информации о смерти Флойда руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех своих сотрудников, которые принимали участие в задержании. Позже одного из экс-полицейских задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. 3 июня генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон переквалифицировал обвинение по делу Флойда на убийство второй степени. Кроме того, обвинения были предъявлены еще троим полицейским, находившимся рядом в момент, когда к Флойду применили удушающий прием при задержании.

Кроме американских городов, протесты захлестнули и другие страны, в частности Германию, Великобританию и Швецию. 4 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что наблюдается «иностранное вмешательство» в протесты, происходящие в стране.

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