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В политическом мире могут произойти серьезные изменения после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Об этом заявил бывший депутат Рады Илья Кива.

— На очереди импичмент (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена и конечно ждем с нетерпением военного переворота и гибели главного лицедея (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, — отметил он.

При этом экс-депутат в своем Telegram-канале допустил возможность военного переворота в Киеве на фоне отставки британского премьера. По его мнению, завершение карьеры Джонсона означает «закат политических фриков и клоунов».

Накануне Кива заявил, что в высшем эшелоне правительства Украины есть много сторонников России, которые ждут возможности поддержать спецоперацию. Он отметил, что уже два члена парламента Украины сложили свои полномочия и активно сотрудничают с Россией, стремясь освободить свою родину он прозападного режима.

Помимо этого, бывший депутат Рады считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов уступить России часть украинских территорий. По его словам, украинский лидер готов пойти на такие меры, чтобы Украина смогла войти в Евросоюз.