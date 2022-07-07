Экс-депутат Рады Кива заявил о десятках сторонников России в правительстве Украины

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В высшем эшелоне правительства Украины есть много сторонников России, которые ждут возможности поддержать спецоперацию. Об этом сообщил бывший депутат Рады Илья Кива.

Он отметил, что уже два члена парламента Украины сложили свои полномочия и активно сотрудничают с Россией, стремясь освободить свою родину он прозападного режима.

— Еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины, — добавил Кива.

Экс-депутат заключил, что в будущем количество сторонников России будет только расти, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.