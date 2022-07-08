Капремонт фасада жилого дома архитектора Голосова в Москве завершится до конца года

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Спиридоньевский переулок, 8 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты работают над восстановлением фасада дома 1895 года постройки в Спиридоньевском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в пятницу, 8 июля.

— Особое внимание специалисты уделяют архитектурному декору. Для того чтобы дофрагментовать утраченные элементы, используют современные материалы и передовые технологии: 3D-моделирование и лазерное сканирование. Завершим работы по капитальному ремонту фасада до конца года, — говорится в сообщении.

В ходе первого этапа промыты и зачищены поверхности от накопившихся загрязнений, а также обработаны места намокания антисептическим и антигрибковым составами. В настоящее время специалисты производят ремонт архитектурных декоративных элементов фасада, используя специально подобранные для данного объекта материалы. На завершающем этапе будут обновлять штукатурный слой, заменят отливы и наружные водостоки, отремонтируют приямки и цоколь, заменят балконные экраны и отливы.

Кроме того, до конца года планируется завершить капремонт фасада «Генеральского дома» в Москве. В данный момент производится локальная вычинка кирпичной кладки. Затем рабочие нанесут современный антигрибковый состав и укрепляющие средства на места намокания.