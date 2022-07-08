Голосование по премии MUF Community Awards стартовало на mos.ru

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Москвичи в шестой раз выберут победителей премии городских инициатив MUF Community Awards. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 8 июля.

По его словам, голосование проходит в онлайн-формате с 5 по 29 июля, а призеры будут объявлена на торжественной церемонии награждения 5 августа.

В этом году награждение пройдет в 18 номинациях: «Городские технологии», «Город для бизнеса», «Городские сервисы», «Дизайн в городе», «Новые пространства», «Город для детей», «Городские выставки», «Культурные инициативы», «Образовательные и просветительские инициативы», «Сфера развлечений и досуга», «Спортивно-оздоровительные проекты», Urban Health, «Благотворительные и социальные проекты», «Городские СМИ и блоги», «Зеленый город», «Зеленый город: медиа», «Город для животных», «Городская гастрономия».

MUF Community Awards является ежегодной мультидисциплинарной премией Московского урбанистического форума. Она присуждается городским сообществам, независимым проектам, отдельным людям и стартапам, которые внесли вклад в развитие столицы, пишет официальный сайт мэра города.

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