Уроки «Пионер во всем пример!» провели в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 7 июля состоялись уроки «Пионер во всем пример!». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 8 июля.

Так, руководитель отдела «Музей истории детского движения» образовательного комплекса «Воробьевы горы» Наталья Александрова и педагог-организатор Московского дворца пионеров образовательного комплекса «Воробьевы горы» Александр Фролов на площадке «Школьного Музея Победы» рассказали юным участникам городского клуба «Лето Побед» об истории массового детского движения в СССР — пионерии.

Кроме того, дети узнали о деятельности пионерской организации, основной отличительной символике и атрибутике пионеров — галстуках, значках, знаменах, а также услышали выступление горниста и барабанщика. В конце мероприятия участники клуба разучили пионерские песни и игры.

До этого Музей Победы запустил тематическую акцию в честь выхода обновленной 100-рублевой купюры. Отмечается, что в рамках акции, каждый посетитель, который оплатит входной билет купюрой с изображением филиала Музея Победы — Ржевского мемориала Советскому солдату, сможет получить бесплатную фотосессию в костюмах.