Срок приема заявок на гранты для тестирования новейших изобретений продлили в Москве

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Срок приема заявок на гранты для пилотного тестирования инноваций продлили до 30 августа. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин

— С апреля текущего года мы уже одобрили 21 заявку от предпринимателей на общую сумму 33,2 миллиона рублей. Учитывая интерес бизнеса к этой мере поддержки, мы решили продлить прием заявок. Благодаря этому еще большее число организаций сможет компенсировать затраты на испытания своих продуктов и технологий, — рассказа он.

Так, поддержку от города могут получить любые зарегистрированные в столице компании или стартапы, которые апробируют свои новые продукты и сервисы на городских площадках. Размер финансовой помощи может составлять до двух миллионов рублей на одно испытание, за счет этого компании могут компенсировать 11 видов затрат, среди которых транспортные и логистические услуги, закупка расходных материалов и комплектующих, аренда дополнительного оборудования, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Одними из первых в начале мая гранты получили автоматизированная мобильная система первичного медицинского осмотра TouchMed, система «Школьный информатор», которая помогает создавать эффективную информационно-образовательную среду в школах, а также обучающий роботизированный комплекс e.DO.