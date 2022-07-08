Дома легендарных советских футболистов отремонтируют в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты отремонтируют дома, в которых жили легенды советского футбола. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 8 июля.

Отмечается, что работы уже стартовали в доме 41 на Кутузовском проспекте и доме 4/10 на Садовой-Триумфальной улице. Так, в первом доме жил Алексей Хомич — знаменитый футбольный вратарь, который выступал в 1950-х. В настоящее время специалисты здесь восстанавливают подвал, меняют системы водоснабжения, центрального отопления и водоотведения, а также электросети.

При этом по второму адресу проживали сразу две легенды советского футбола — Константин Бесков и Михаил Якушин, которые были выдающимися тренерами. Сейчас в подъездах монтируются новые лифтовые кабины, проемы в которых на пять сантиметров шире, чем в старых. Теперь они стали быстрее: скорость подъема составляет один метр в секунду, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках столичной программы капитального ремонта специалисты работают над восстановлением фасада дома 1895 года постройки в Спиридоньевском переулке.