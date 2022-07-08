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Клишас сообщил, что в антикоррупционном комитете предложили вернуть в УК статью о вредительстве

Александр Афонин
Общество
Клишас сообщил, что в антикоррупционном комитете предложили вернуть в УК статью о вредительстве
Фото: Пресс-служба Совфеда

Национальный антикоррупционный комитет России предложил вернуть в Уголовный кодекс (УК) РФ статью о вредительстве. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— В наш комитет поступило письмо Национального антикоррупционного комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве, — сказал он.

В своем Telegram-канале сенатор опубликовал обращение, которое подписано руководителем постоянной комиссии СПЧ Кириллом Кабановым. В письме говорится, что на данный момент в уголовном законодательстве отсутствуют понятия вреда и материального ущерба в сферах национальной и экономической безопасности.

По данным Кабанова, сегодня должностные лица не могут быть привлечены к ответственности в случае отсутствия прямого материального ущерба. На основе этого комитет предложил рассмотреть возможность возвращения в УК России статьи о вредительстве.

До этого Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит изъятие ребенка из семьи без решения суда. Так, предлагается комплекс мер защиты детей соразмерно угрозам, которые должны быть ликвидированы при сохранении права ребенка на родную семью.

Уголовный кодекс Законы Андрей Клишас
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