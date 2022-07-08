Собянин представил изменения в Нагатинском Затоне по программе «Мой район»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

Благоприятные изменения, которые произошли в последние годы в Нагатинском Затоне, в том числе благодаря программе «Мой район», коснулись многих его жителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 8 июля.

В настоящее время, чтобы попасть из Нагатинского Затона в любую другую часть Москвы, необходимо добираться около 20–25 минут до единственной станции «Коломенская». Однако уже в следующем году для жителей появятся две станции — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».

— Дополнительное удобство появится у тысяч людей, живущих в домах на Нагатинской набережной, Судостроительной улице, Якорной улице и улице Речников. Для того чтобы «срезать» для них путь к будущей станции БКЛ метро «Нагатинский Затон», которая расположится на противоположном берегу старого русла реки Москвы, через него построят новый пешеходный мост от улицы Корабельной до Коломенской, — рассказал мэр.

Кроме того, здесь планируется запустить новый речной транспорт, что станет еще одним способом сократить время на дорогу — на этот раз в соседние районы, например, в Печатники. Также за последнее время в районе создали еще три отличные пешеходные зоны и территории для отдыха. Это пешеходная зона на Коломенской набережной, проспекте Андро­пова и между Нагатинской набережной и Судо­стро­ительной улицей.

При этом в Нагатинском Затоне специалисты строят новое жилье по программе реновации. Для жителей расселяемых пятиэтажек подобрано 8 стартовых площадок, на трех из них строительство новых домов завершено.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты продолжают работы по архитектурной отделке пассажирских зон на станциях «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».