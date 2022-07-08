Сдавшие ЕГЭ школьники рассказали о нарушениях на экзаменах в этом году

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Около 14 процентов школьников, сдавших в этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ), столкнулись с нарушениями. Об этом свидетельствует исследование образовательной компании Maximum Education, опубликованное в пятницу, 8 июля.

Исследование проводилось с 27 по 30 июня среди учащихся всех регионов России. Всего в опросе приняло участие более 2,1 тысячи человек.

Согласно результатам, 64 процента респондентов рассказали, что на экзамен возможно пронести шпаргалку. Каждый шестой видел, как кто-то в аудитории списывал.

Кроме того, самым нервным моментом для школьников стало наличие камер и металлоискателей: это отметили 39 процентов опрошенных. Менее 10 процентов боялись не уложиться в отведенное время.

Около двух третей опрошенных отметили, что им не хватило времени на подготовку к экзамену. Для 18 процентов его оказалось более чем достаточно. Также 53 процента респондентов подтвердили ожидаемый уровень сложности заданий, передает «Известия».

23 июня сообщалось, что результаты ЕГЭ теперь можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». При этом результаты можно узнать в своей школе, а выпускникам прошлых лет — там, где они регистрировались для сдачи экзаменов.