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Результаты ЕГЭ стали доступны на портале «Госуслуги»

Антон Махов
Общество
Результаты ЕГЭ стали доступны на портале «Госуслуги»
Фото: Pexels

Результаты ЕГЭ теперь можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

— Утвержденные результаты ЕГЭ 2022 года доступны участникам из всех регионов России в их личных кабинетах на портале госуслуг. Результаты загружаются на портал по мере их обработки, но не позднее официальных дней объявления результатов, установленных утвержденным Рособрнадзором графиком, — говорится в сообщении.

При этом результаты можно узнать в своей школе, а выпускникам прошлых лет — там, где они регистрировались на сдачу экзаменов. Кроме того, в ряде субъектов доступны собственные сервисы, где можно узнать результаты ЕГЭ.

Данная информация опубликована на сайтах региональных органов управления образованием, передает РИА Новости.

В свою очередь в Московской области закончился главный период проведения ОГЭ. Власти региона добавили, что за ходом проведения экзаменов следили 410 аккредитованных общественных наблюдателей.

Свыше 16 тысяч девятиклассников сдали последние экзамены основного периода ОГЭ по физике, информатике и ИКТ, географии и литературе. ОГЭ и ЕГЭ, как уточняется, прошли в регионе без происшествий.

ЕГЭ Госуслуги Рособрнадзор
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