Сергунина: Новые маршруты по архитектурным и природным достопримечательностям подготовили на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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На ВДНХ подготовили новые пешеходные маршруты, которые пройдут по центральной части территории. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 8 июля.

— Новые пешеходные маршруты помогут москвичам и гостям города ближе познакомиться с ВДНХ. Всего подготовлено 10 экскурсий. Одни посвящены достопримечательностям и архитектуре, другие познакомят с отдаленными уголками паркового ансамбля, где можно отдохнуть на природе и увидеть редкие растения, — рассказала она.

Так, маршрут «Познавательно» представляет собой прогулку по Центральной аллее, мимо фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Начало — в музее ВДНХ в арке главного входа. С помощью интерактивных инсталляций, макетов и архивной кинохроники гости узнают, когда и зачем строилась ВДНХ и какие идеи там воплощены.

Желающим отдохнуть от городской суеты подойдет маршрут «Природный», отправная точка которого — «Городская ферма». Посетители познакомятся с сельской жизнью, узнают о земледельческих традициях, увидят более ста видов животных. А для юных гостей подготовили специальный маршрут «С детьми», где посетители смогут влиять на сюжет спектакля.

1/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ 3/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ 4/4 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Маршрут «Цветочный» пройдет по самым живописным местам ВДНХ, а начинается он от северного розария рядом с большой прогулочной аллеей. Узнать о культуре разных стран и попробовать блюда их кухни поможет маршрут «Национальный колорит». Путешествие начнется у фонтана «Дружба народов», после чего гости отправятся к выставочно-торговому центру Республики Армении, где проходят тематические вечера и праздники.

До этого Сергунина рассказала о праздничной программе в столице в честь Дня семьи. Так, 9 июля в государственном Музее-заповеднике «Царицыно» состоится летний семейный фестиваль, в ходе которого выступят популярные артисты и пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых.