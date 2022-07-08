Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Халяльную продукцию к Курбан‑байраму можно приобрести в 173 подмосковных магазинах

Ирина Игнатенко
Общество
Халяльную продукцию к Курбан‑байраму можно приобрести в 173 подмосковных магазинах
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Халяльную продукцию к мусульманскому празднику Курбан-байрам можно будет приобрести более чем в 170 торговых точках Подмосковья, включая и специализированные магазины, и супермаркеты у дома. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Мусульмане региона будут отмечать праздник 9 июля. Одна из главных его традиций — семейное застолье, на котором подают мясные блюда, а еще сладости, выпечку, чай, соки и компоты.

Больше всего магазинов, торговых центров и павильонов, предлагающих халяльную продукцию, расположено в таких городских округах, как Фрязино, Одинцовский, Раменский, Мытищи и Дубна, сообщает РИАМО.

Курбан-байрам — исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Празднование исламского торжества в Подмосковье состоится на 55 площадках.

Для проведения традиционных обрядов жертвоприношения в рамках праздника в области подготовят 11 специальных мест в 8 городских округах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечать мусульманский праздник будут и в Петербурге. Петербургские автомобилисты не смогут свободно передвигаться по городу утром 9 июля. Из-за мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Курбан-Байрам, в городе ограничат движение транспорта. В частности это коснется Кронверкского проспекта и части Московского, передает издание «Невские новости».

В мае в Московской области празднование Ураза-байрама прошло без инцидентов.

Праздники Курбан-байрам Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Поближе к правде, господа!

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дурни с полосатыми столбами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Все мнения
О проекте