Халяльную продукцию к Курбан‑байраму можно приобрести в 173 подмосковных магазинах

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Халяльную продукцию к мусульманскому празднику Курбан-байрам можно будет приобрести более чем в 170 торговых точках Подмосковья, включая и специализированные магазины, и супермаркеты у дома. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Мусульмане региона будут отмечать праздник 9 июля. Одна из главных его традиций — семейное застолье, на котором подают мясные блюда, а еще сладости, выпечку, чай, соки и компоты.

Больше всего магазинов, торговых центров и павильонов, предлагающих халяльную продукцию, расположено в таких городских округах, как Фрязино, Одинцовский, Раменский, Мытищи и Дубна, сообщает РИАМО.

Курбан-байрам — исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Празднование исламского торжества в Подмосковье состоится на 55 площадках.

Для проведения традиционных обрядов жертвоприношения в рамках праздника в области подготовят 11 специальных мест в 8 городских округах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечать мусульманский праздник будут и в Петербурге. Петербургские автомобилисты не смогут свободно передвигаться по городу утром 9 июля. Из-за мероприятий, приуроченных к мусульманскому празднику Курбан-Байрам, в городе ограничат движение транспорта. В частности это коснется Кронверкского проспекта и части Московского, передает издание «Невские новости».

В мае в Московской области празднование Ураза-байрама прошло без инцидентов.