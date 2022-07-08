Беседки в историческом стиле вернули в Щукинский парк на северо-западе Москвы

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Россия, Московская область, Щёлково, Щёлковский городской парк культуры и отдыха Карта всех событий

Беседки в историческом стиле установили в Щукинском парке в рамках мероприятий по реабилитации парка и Всехсвятской рощи. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников в пятницу, 8 июля.

Новые беседки были разработаны и созданы по историческому образцу, основой послужили фотографии беседок середины XX века.

— До начала работ на территории парка располагались беседки разных форм и видов. Сейчас его украшают пять деревянных беседок, которые выполнены в едином стилистическом решении. Их установили в основной части парка в районе улицы Маршала Василевского, почти на прежних полюбившихся посетителям местах, — рассказал Мельников.

Он отметил, что беседки выполнены из экологически чистой породы дерева — лиственницы. Новые беседки предназначены для отдыха и настольных игр.

Мельников добавил, что новые постройки повлияли на внешний вид павильонов сервиса, вышек для наблюдения за птицами и белками, информационных стендов. В их дизайне присутствует фирменный элемент, связанный с конструкцией кровли беседки, — несколько соединенных между собой треугольников.

Так, все сооружения будут выполнены в едином стиле, напоминая об истории парка и создавая целостный визуальный образ.

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