Приуроченная ко Дню семьи, любви и верности викторина началась в проекте «Активный гражданин»

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В рамках проекта «Активный гражданин» началась викторина, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующая информация появилась в пятницу, 8 июля, на официальном сайте мэра Москвы.

В проекте «Активный гражданин» начался пятый выпуск «Большой викторины», приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Его темой стали самые романтичные места столицы. Участникам предлагается ответить на восемь вопросов. Например, в каком храме венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, какое дерево молодожены традиционно высаживают на ВДНХ и на какой станции метро возможно зарегистрировать брак ночью.

— За каждый правильный ответ «активные граждане» получат по пять баллов. Еще 20 — за само участие. Викторина продлится две недели, до 22 июля включительно, — отмечается на сайте.

Предыдущий выпуск викторины был посвящен прогулкам по Москве и культурному наследию города.