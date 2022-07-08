Собчак спровоцировала слухи о новой беременности

Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак появилась на публике с округлившимся животом, что спровоцировало слухи о ее новой беременности.

Так, журналистка выступила на одном из публичных мероприятий, где предстала перед гостями в черном строгом платье. Позже в Сети появились опубликованные с места встречи кадры, на которых был виден округлившийся живот светской львицы.

В свою очередь интернет-пользователи начали поздравлять Собчак с пополнением в семье. Однако сама телеведущая никак не комментировала сплетни о своей возможной беременности.

Журналистика Ксения Собчак состоит в браке с режиссером Константином Богомолов с 2019 года. Однако после неудачного брака многие поклонники не верили в возможный союз с известным режиссером. Супруги тем временем отметят уже третью годовщину бракосочетания, однако в прессе по-прежнему регулярно появляются слухи о грядущем разрыве звездной пары.

До этого телеведущая Ксения Собчак ответила подписчикам, поинтересовавшимся у нее, как часто ей «все сходит с рук» из-за известной фамилии. Она подчеркнула, что ей сложно «идти на компромиссы с совестью».