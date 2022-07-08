Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт назвала неожиданную причину разводов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт назвала неожиданную причину разводов
Фото: shutterstock

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, показав, из-за чего чаще всего разводятся в России. Председатель Владимирской региональной ассоциации медиаторов Елена Фомина рассказала, по какой причине в современном мире происходят разводы.

Она отметила, что выделяет в отдельную категорию ссоры, связанные с неподобающим поведением в соцсетях.

— Оно часто не соответствует нормам и ожиданиям, которые супруги предъявляют друг другу. Люди слишком много позволяют себе в соцсетях: слишком много обсуждают личную жизнь, там же зачастую находят и третьего лишнего, из-за чего иногда случаются измены, — отметила она в комментарии Царьграду.

Также россияне в качестве причин развода назвали бедность, взаимное непонимание, измену, бытовые проблемы, несовместимость характеров.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина в очередной раз решила проанализировать собственные отношения. По мнению знаменитости, детей теперь необходимо заранее готовить к браку.

расставание влюбленные пары причина расставания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Поближе к правде, господа!

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дурни с полосатыми столбами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Все мнения
О проекте