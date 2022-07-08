Эксперт назвала неожиданную причину разводов

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ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, показав, из-за чего чаще всего разводятся в России. Председатель Владимирской региональной ассоциации медиаторов Елена Фомина рассказала, по какой причине в современном мире происходят разводы.

Она отметила, что выделяет в отдельную категорию ссоры, связанные с неподобающим поведением в соцсетях.

— Оно часто не соответствует нормам и ожиданиям, которые супруги предъявляют друг другу. Люди слишком много позволяют себе в соцсетях: слишком много обсуждают личную жизнь, там же зачастую находят и третьего лишнего, из-за чего иногда случаются измены, — отметила она в комментарии Царьграду.

Также россияне в качестве причин развода назвали бедность, взаимное непонимание, измену, бытовые проблемы, несовместимость характеров.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина в очередной раз решила проанализировать собственные отношения. По мнению знаменитости, детей теперь необходимо заранее готовить к браку.