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Астролог назвала главные опасности второй половины лета

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог назвала главные опасности второй половины лета
Фото: shutterstock

Природные катаклизмы и финансовые неудачи — какие еще испытания готовит Вселенная человечеству и каких опасностей стоит остерегаться до конца лета, рассказала астролог Ольга Фандорина.

Период с 28 июля по 5 сентября будет самым напряженным, отметила она.

В августе может произойти скачок курса доллара вверх с его дальнейшим ростом, но продлиться эта ситуация может до конца октября, а уже в ноябре доллар и евро опять начнут падать, и к декабрю вернутся на июльский уровень. Поэтому тем, кто сохраняет свои сбережения в валюте, важно понимать, что избавляться от купленной валюты нужно будет уже в октябре, иначе возможны финансовые потери.

Также астролог посоветовала не назначать на август и первую половину октября свадьбы — семейная жизнь не будет счастливой.

Кроме того, людям в августе и сентябре лучше не менять место работы и не открывать новый бизнес, весьма вероятны денежные неудачи, передает МИР 24.

До этого астрологи рассказали, кто из зодиакального круга встретит любовь во второй половине 2022 года, чьи отношения будут стабильны и гармоничны.

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