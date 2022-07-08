Фото: NASA

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал новость о рождении близнецов от сотрудницы компании Neuralink Шивон Зилис, которые появились на свет в 2021 году.

— Делаю все возможное, чтобы помочь борьбе с депопуляцией человечества. Резкое снижение рождаемости — это гораздо более серьезная угроза нашей цивилизации, чем что-то еще, — написал в своих соцсетях предприниматель.

Он объяснил это тем, что хочет иметь большое количество наследников, чтобы быть для них хорошим отцом и уделять достаточное количество времени. Он также добавил, что уже повзрослевшие дети не особо хотят проводить время со своими родителями, хотя ему бы очень этого хотелось.

Отмечается, что Маск не стал комментировать ситуацию со старшей дочерью, трансгендерной Вивьен Дженне Уилсон, которая отказалась от фамилии отца.

У известного миллиардера девять детей: пять — от бывшей жены Джастин Маск, двое — от бывшей возлюбленной Граймс, а также близнецы от сотрудницы его компании Шивон Зилис, передает «Сплетник».

До этого журналисты сообщили, что в апреле Маск и Зилис подали прошение об изменении имен близнецов, чтобы частью их второго имени стали фамилии отца и матери. Судья удовлетворил эту просьбу. В судебных документах они указали адрес дома, который топ-менеджер купила в августе 2021 года в техасском Остине. Стоимость жилья оценивается в сумму более четырех миллионов долларов.