СМИ: У Илона Маска тайно родились близнецы

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У предпринимателя, владельца Tesla и SpaceX Илона Маска и директора по операциям и специальным проектам основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года тайно родились близнецы. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на судебные документы.

Малыши появились на свет за несколько недель до рождения второго ребенка Маска и канадской певицы Граймс. Таким образом, теперь у бизнесмена девять детей.

Также журналисты сообщили, что в апреле Маск и Зилис подали прошение об изменении имен близнецов, чтобы частью их второго имени стали фамилии отца и матери. Судья удовлетворил эту просьбу. В судебных документах они указали адрес дома, который топ-менеджер купила в августе 2021 года в техасском Остине. Стоимость жилья оценивается в более четырех миллионов долларов.

Американский предприниматель Илон Маск 30 июня провел встречу с Папой Римским Франциском. Подробностей встречи с Франциском владелец Tesla раскрывать не стал.